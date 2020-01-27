طهران تبدي استعدادها لدعم الحكومة اللبنانبة الجديدة

وقال موسوي في تصريح له مساء الاحد: ان تشكيل الحكومة (اللبنانية) يعد خطوة إيجابية الى الأمام لحل مشكلات لبنان في هذه الظروف الاقليمية والدولية وفي ضوء مطالب الشعب اللبناني، ونحن نامل بأن تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية مطالب الشعب اللبناني الذي سجل العديد من المفاخر العظيمة في المقاومة والصمود امام الاحتلال والغطرسة ونظام الهيمنة (الاستكباري).

وأضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تأمل بأن تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة المتبلورة على اساس مطالب الشعب، في التغلب على جميع التحديات في ظل التلاحم وترسيخ الوحدة الوطنية، وان تحقق خططها للتقدم والتنمية الشاملة للبنان واستتباب الامن وتوفير الرفاهية للشعب.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية الدعم الشامل للحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

يذكر انه تم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 22 كانون الثاني/يناير 2020 برئاسة حسان دياب، وذلك بعد استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الاول/اكتوبر 2019، إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرا (10 مسلمين و 10 مسيحيين) 6 منهم من النساء./انتهى/.