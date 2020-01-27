لا ينبغي لترامب التحدث عن الثقافة، كونه رجل إدارة الملاحي الليلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح صباح اليوم الاثنين في ندوة "حماية المراكز الثقافية؛ التراث الانساني المشترك" الذي اقيمت في المكتبة الوطنية الايرانية، صرح: مثل ما يعرف الاشخاص بهويتهم، تعرف الشعوب ايضا بهويتها على صعيد المجتمع الدولي، والاعمال التي تقوم بها الحكومات على الصعيد الدولي ناجمة عن هويتها ومنهجيتها، وعندما نرى الجمهورية الاسلامية تقدم اقتراحات في مجال الحوار الحضاري وعالم عار من التطرف وتبحث عن استتباب السلام والعلاقات السلمية مع الجيران، فذلك ينشأ عن الهوية الايرانية.

يتبع ...