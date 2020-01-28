مقتل "آية الله مايك" العقل المدبر لعملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اذاعة "فيترنز تودي" الأمريكية نقلت عن مصادر روسية مطلعة أنباء عن مقتل رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا، الملقب ب"آية الله مايك"، الذي يقال عنه بأنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني في العراق.

ووفقا للمصادر الروسية ان الضابط الأمريكي كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية، التي سقطت أمس الاثنين، في ولاية غزني وسط أفغانستان، وتبنّت طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وأكد الجيش الأمريكي تحطم الطائرة وهي من طراز إي-11 إيه، لكنه ادعى أنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو رغم تبني حركة طالبان لهذه العملية حيث قالت أن مسلحيها أسقطوا الطائرة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان إن طائرة عسكرية أمريكية، سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان، لافتا إلى أن الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وأن جميع من كانوا على متنها ضباط أمريكيون، وقد لقوا مصرعهم./انتهى/.