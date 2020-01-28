23 نائبا ايرانيا يرفعون دعوى قضائية ضد ظريف

وقال النائب في مجلس الشورى الاسلامي محمدرضا بور ابراهيمي في تصريح أدلى به لمراسلة وكالة مهر للأنباء: نظرا الى تصريحات وزير الخارجية محمدجواد ظريف التي نعتبرها معارضة لسياسة دعم الأمن القومي الايراني، ووفقا للبند الـ234 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الاسلامي، فإن 23 من النواب رفعوا دعوى ضد ظريف الى السلطة القضائية.

واعتبر ممثل مدينة كرمان أن تصريحات وزير الخارجية تتعارض مع المصالح الوطنية، مضيفا: لم يخلع اهالي مدينة كرمان ثياب العزاء بعد ولازالوا في حالة حداد جراء فقدانهم سيد شهداء خط المقاومة قاسم سليماني وفي هذه الظروف يطلب ظريف الجلوس مع الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، وفقا لتعبيره.

وقال: تعد هذه الشكوى أول خطوة لإستجواب ظريف./انتهى/.