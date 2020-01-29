لاريجاني يدعو الدول العربية لمواجهة مشروع "صفقة القرن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أبرق برسالة الى برلمانات الدول الاسلامية مندّدا بخطوة واشنطن باعلان عن مشروع "صفقة القرن" واصفا اياها بـ"المزيفة"، كما دعا الدول الإسلامية الى مواجهة هذه الصفقة وحل الأزمة الفلسطينية من خلال دعم الاستفتاء واستخدام الدبلوماسية البرلمانية.

وجاء في الرسالة: إن رئيس الولايات المتحدة يحاول وانطلاقا من مصالحه الشخصية والحزبية والصهيونية، وباستخدام القوة ، إلى إضفاء طابع رسمي على احتلال ارض إسلامية ، ومصادرة الحقوق المشروعة لشعب مقاوم لصالح بعض الصهاينة.

واضاف لاريجاني : أود أن أعرب عن ادانتي لإعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة القرن في 28 يناير 2020 وبحضور ممثلين عن الكيان الصهيوني في واشنطن، وذلك في انتهاك لجميع الاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية و ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن حل القضية الفلسطينية.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى أن الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي يؤمنان بقضية فلسطين كأولوية أولى للعالم الإسلامي والنقطة المشتركة بين جميع الأديان والمذاهب، ويرفضان أي تدخل وانتهاك للسيادة واستمرار احتلال الأرض التاريخية لفلسطين وعاصمتها القدس وجميع الخطط الاحادية والمفروضة.