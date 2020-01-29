طهران تعلن إستعدادها للتعاون مع كافة دول المنطقة لمواجهة "صفقة القرن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي غرد على حسابه بموقع التويتر وبالاشارة الى أهمية القضية الفلسطينية والمؤامرة المشؤومة التي تتستر وراء ما تسمى بـ"صفقة القر" ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، غرد: أن ايران وبغض النظر عن خلافاتها مع بعض دول المنطقة، مستعدة للتعاون معها على كافة المستويات من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين ومواجهة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف كيان الامة الاسلامية./انتهى/.