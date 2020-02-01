إزاحة الستار عن 5100 ماكينة وآلية ثقيلة من صناعة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اليوم وبمناسبة بدء "عشرة الفجر" المباركة تم تسليم 5178 ماكينة من أنواع آليات البناء والانشاء من الصناعة المحلية الى البلديات التي تقل عدد سكانها عن 50 الف نسمة والمناطق القروية، وذلك عبر مراسم رعاها وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي.

وتشمل هذه الآليات سيارات الإطفائية والمعدات الخاصة بها، حافلات صغيرة وشاحنات خفيفة وثقيلة ولودرات حفارة.

ويذكر أنه خلال خمس سنوات الماضية تم تسليم أكثر من 14 ألف من المعدات والآليات الخاصة بالبناء والانشاء وخدمات البلدية الى القرى والمدن ذات عدد سكاني أقل من 50 الف نسمة./انتهى/.