تعطيل كافة الرحلات الجوية بين ايران والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الحكومة الايرانية علي ربيعي صرح في مؤتمر صحفي له أمس الجمعة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الايرانية لمنع استشراء فيروس كورونا في ايران: نقف الى جانب الحكومة والشعب الصيني، كما اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة بقدر إستطاعتها.

واعلن أن فرَق من وزارة الصحة الايرانية تتضمن اخصائيين تستقر حاليا في كافة الحدود التي يتم التردد عبرها، وأن كافة الحدود الجوية والبحرية والبرية تحت السيطرة.

وأضاف: بما أن الحكومة هي مسؤولة عن سلامة شعبها فإن كافة الرحلات الجوية من ايران الى الصين ومن الصين الى ايران تعطلت إلى أن يتم إجراء المزيد من التمهيدات.

وقال: في حال أن أراد الرعايا الايرانيون المقيمون في الصين العودة الى ايران، سيتم ذلك عبر طائرات مزودة بإمكانيات خاصة.

ودعا ربيعي الشعب بعدم الإلتفات الى الإشاعات التي تنتشر حول فيروس الكرونا في ايران، وإتخاذ وزارة الصحة كمصدر رئيسي لنشر الانباء حول هذا الموضوع./انتهى/.