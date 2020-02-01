ملخص عملية البنيان المرصوص

وأفاد موقع المسيرة أن هذه العملية نُفذت من أربعة اتجاهات رئيسية وكل اتجاه تفرع منه عدة مسارات ضد قوات العدوان وفقا لما ذكره المتحدث بإسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع مؤتمر صحفي له أمس الجمعة، وأوضح العميد "يحيى سريع قائلاً: " قواتنا حرصت على إطباق الحصار من خلال عملية تطويق شاملة مع فتح مسارات لفرار أكبر قدر ممكن من قوات المرتزقة". ويظهر هذا الفيديو الذي حصلت عليه وكالة مهر للأنباء تلخيصاً للعملية. /انتهى/