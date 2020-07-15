معركة "البيان المرصوص" حوّلت حياة المستوطنين إلى جحيم

وأوضحت السرايا عبر موقعها الالكتروني الرسمي، ان الوحدة أقضت على مضاجع المحتل، وأربكت جميع حساباته، وحولت حياة المستوطنين إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعلت رؤوس قادة الجيش المهزوم ذليلة في الأرض.
وبيّنت أنها أمطرت المدن والمغتصبات والمفاعل والقواعد الصهيونية منها: (تل أبيب -القدس -نتانيا -مطار بن غوريون -مفاعل ديمونا وناحال سوريك النووي – قاعدة بلماخيم الجوية)، بمئات الصواريخ بعيدة وقصيرة المدى، والتي من خلالها وضعت ملايين المغتصبين الصهاينة في الملاجئ، طوال العدوان.
وأشارت سرايا القدس، إلى انه في اليوم السابع من المعركة بتاريخ 14/7/2014م، تمكنت الوحدة الصاروخية من قصف مدينة نتانيا للمرة الثانية بصاروخ براق 100، وعر أثرها اعترفت المصادر الصهيونية بسقوط الصاروخ ودوت صفارات الإنذار بالمدينة.
كما وأكدت أنه في اليوم السابع للمعركة قصفت قصف مفاعل "ناحال سوريك" النووي الواقع جنوب مدينة تل أبيب، وقاعدة "بلماخيم" العسكرية الجوية بصاروخي براق 70 لأول مرة، ومفاعل ديمونا بصاروخ براق 70 ومغتصبات ومدن العدو الصهيوني 21 صاروخ، منها مدينة عسقلان واسدود المحتلتين.
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