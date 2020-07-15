معركة "البيان المرصوص" حوّلت حياة المستوطنين إلى جحيم

أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن الوحدة الصاروخية للسرايا كان لها دور بارز في خوض معركتها التي أطلقت عليها معركة "البنيان المرصوص" مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2014.