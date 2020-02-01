الرئيس روحاني: نهج الإمام الراحل يستمر في ظل التوجيهات الوضاءة لقائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مکتب رئاسة الجمهوریة أن رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، حسن روحاني قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للفضاء الالكتروني، إن الشعب الإيراني كان قد انتظر بفارغ الصبر عودة إمامهم الراحل ومحبوب قلوبهم مرتين، المرة الإولى عام 1963، عندما ألقي القبض عليه (رحمة الله عليه) حيث قضى فترة في السجن، والمرة الثانية عام 1979، حيث كان عامة الشعب ينتظر عودته ورأينا كيف استقبله الشعب وأقام احتفالات في مدن عدة ابتهاجا بهذه الفرحة.