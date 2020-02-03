منظمة الطيران المدني الإيرانية: لن نسلّم الأوكرانيين بعد الآن أيّ وثيقة

ذكر مراسل وكالة مهر للأنباء، أن وكالة أنباء أوكرانية قامت في خطوة غير مهنية، بنشر تسجيل صوتي سريّ لمحادثة هاتفية لطيار إحدى الطائرات المحلية لشركة "آسمان" للطيران التي كانت تُقلع أثناء رحلة الطائرة الأوكرانية.

في هذا الملف الصوتي، يخبر طيار الخطوط الجوية باللغة الفارسية برج المراقبة بأنه يشاهد إطلاق الصاروخ بالإضافة إلى انفجار، لكن برج المراقبة يعلن عدم علمه بأي شيء من هذا القبيل ثم يحاول الاتصال 9 مرات بالطيار الأوكراني لكن لا يتلقى أي رد.

ووفقًا للوائح المحلية والدولية، فإن محادثات طياري برج المراقبة تعتبر مستندات ووثائق سرية لأي بلد، ولا يمكن لأي كيان أو دولة أخرى نشر هذه المحادثات دون التنسيق مع البلد المالك للخدمات./انتهى/