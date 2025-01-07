منظمة الطيران المدني: ننتظر رسالة الجانب السوري لتحديد أيام وعدد الرحلات من إيران إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين بورفرزانه رئيس منظمة الطيران المدني، في اشارة الى استئناف تشغيل مطار دمشق الدولي: من أجل إعادة تسيير الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا، يجب تقديم رسالة من قبل بلد الوجهة إلى منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وأضاف: ننتظر رسالة الجانب السوري لتحديد أيام وعدد الرحلات من إيران إلى سوريا.

والجدير ذكره ان وسائل الإعلام السورية أفادت باستئناف تشغيل مطار دمشق الدولي اليوم (الثلاثاء 7 يناير).

وتجدر الإشارة إلى أن تشغيل هذا المطار توقف بعد الإطاحة بـ"نظام بشار الأسد" في 8 ديسمبر عام 2024، وأعلن المسؤولون في مطار دمشق الدولي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله.

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