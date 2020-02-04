الحاق شاحنات كهربائية صديقة للبيئة الى أسطول النقل المدني في ايران

وصرح أمين لجنة تطوير التقنيات الفضائية والنقل المتطور التابعة لمعاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية "منوجهر منطقي" لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن الشركات المعرفية في ايران تسعى الى انتاج محركات وحافلات وعجلات كهربائية ذات قيادة ذاتية، مشيرا الى أن تشغيل العجلات الكهربائية سيتم قبل العجلات ذات القيادة الذاتية، لأن عملية انتاج الأخيرة تستغرق وقتا أكبر.

وأعلن منطقي: سنشهد خلال العامين أو الاعوام الثلاثة القادمة إضافة العجلات الكهربائية من فئة الشاحنات الكهربائية الى أسطول النقل المدني، اذ أن عملية صناعتها بدأت منذ بضعة أعوام.

وقال أن المدن ذات الاولوية في هذا المجال هي طهران وإصفهان ومشهد.

وأوضح أن هناك اربعة عناصر أساسية تحتاجها صناعة العجلات والشاحنات الكهربائية وهي عبارة عن التقنية الالكترونية والاتصالات والسيطرة والكهرباء، وبما ان الباحثين الايرانيين موهوبين في هذه المجالات، لذلك النجاج في هذا الامر متوقع.

وأفصح بأنه حاليا تم صنع عجلتين كهربائيتين على يد شركتين ايرانيتين من عمالقة انتاج السيارات، كنموذجين أوليين، وستدخل حيز الإنتاج المكثف بمساعدة الشركات المعرفية والدعم الحكومي./انتهى/.