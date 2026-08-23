الرئيس الايراني واعضاء حكومته يجددون العهد والميثاق مع الامام الخميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، برفقة أعضاء الحكومة صباح اليوم، بزيارة إلى ضريح مؤسس الثورة الإسلامية في إيران؛ حيث وضعوا إكليلاً من الزهور وقرأوا سورة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، مؤكدين من جديد تمسكهم بالسير على نهج الإمام الخميني (رض).
وقد رافق رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في هذه المراسم، آية الله السيد حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل وسادن الحرم المطهر.
/انتهی/
طجدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وأعضاء حكومته العهد مع مبادئ ومثل مفجر الثورة الإسلامية، وذلك خلال زيارتهم لمرقد الإمام الراحل.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، برفقة أعضاء الحكومة صباح اليوم، بزيارة إلى ضريح مؤسس الثورة الإسلامية في إيران؛ حيث وضعوا إكليلاً من الزهور وقرأوا سورة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، مؤكدين من جديد تمسكهم بالسير على نهج الإمام الخميني (رض).
رمز الخبر 1973192
تعليقك