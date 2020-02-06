قمة طهران بين استقلال وبرسبوليس تنتهي بالتعادل الايجابي

ويدين برسبوليس بهذا التعادل للاعبه العراقي بشار رسن الذي شارك في منتصف الشوط الثاني وسجل هدف التعادل الثاني (د 88)، عبر متابعة لكرة صدها الحارس، وسددها رسن من زواية مغلقة على الجهة اليسرى من المرمى بين مدافعين اثنين.

إستهل استقلال التسجيل مبكرا (د24) في مباراة الديربي التي حضرها 60 الف متفرج على ستاد "آزادي"، بعدما ارتدت الكرة بعد ارتطامها بالقائم بخطأ دفاعي، حيث سددها بقوة "فرشيد باقري" وبالطريق غير اتجاهها " ارسلان مطهري".

فرحة الازرق لم تدم طويلا، إذ أدرك برسبوليس التعادل (د 28)، بعد ما مرر "اوساغونا" كرة من داخل المنطقة بجهة القائم الايمن، ادخالها بكعبه المهاجم "علي علي بور" لينتهي الشوط الاول 1-1.

وبدا استقلال في الشوط الثاني أخطر من برسبوليس عبر عدة هجمات حتى تمكن الجناح المتألق "مهدي قائدي" من التغلغل من الجهة اليمني للمنطقة بعد مراوغة مدافعين اثنين، ومررها لمطهري الذي سجلها في سقف المرمي (52).

وبذلك حافظ برسبوليس على تصدره الترتيب برصيد 41 نقطة فيما بقي استقلال رابعا بـ 33 نقطة.