تعادل ايجابي بين برسبوليس وباختاكور الأوزبكي

وتقدم باختاكور بهدف "مارات بيكماييف" في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل برسبوليس هدف التعادل عن طريق ماريو بوديمير (25).

وبدأ باختاكور المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور خمس دقائق عن طريق "مارات بيكماييف" الذي تابع الكرة المرتدة من القائم إثر رأسية دراغان سيران.

وسنحت فرصة ثانية للضيوف من أجل مضاعفة تقدمهم، ولكن رأسية بيكماييف ذهبت سهلة للحارس علي رضا بيرانوند.

وأدرك برسبوليس التعادل بعد انتصاف الشوط الأول عندما مرر اللاعب العراقي "بشار رسن" الكرة إلى الكرواتي ماريو بوديمير داخل المنطقة ليسدد بعيداً عن متناول الحارس سنجر كوفاتوف (25).

وعمد باختاكور بعد ذلك إلى الإغلاق الدفاعي ومحاولة شن الهجمات المرتدة، لكن الدقائق المتبقية من الشوط الأول لم تشهد فرص فعلية أمام المرمى.

في الشوط الثاني واصل العراقي "بشار رسن" قيادة هجمات أصحاب الأرض، ونفذ ركلة ركنية في الدقيقة 50 ارتقى لها كمال كاميابينيا ولعب كرة رأسية مرت بجوار القائم.

ثم انطلق البديل سيامك نعمتي في هجمة مرتدة ومرر إلى رسن الذي هيأ الكرة أمام علي عليبور على حافة منطقة الجزاء، ولكن الحارس الأوزبكي كوفاتوف نجح في التصدي للمحاولة.

ورفع الفريق الإيراني من وتيرة الضغط في الدقائق الأخيرة، فسدد بشار رسن كرة تصدى لها حارس باختاكور، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 آذار/مارس الجاري، حيث يلتقي السد مع برسبوليس في الدوحة، وباختاكور مع الأهلي في طشقند.

يشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16./انتهى/