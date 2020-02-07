خروج مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للقاء البرهان مع نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل إعلام، قالت إنه تظاهر عشرات المواطنين السودانيين في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع "إسرائيل"، ورددوا هتافات منها "لا للتطبيع مع إسرائيل".

وتأتي هذه المظاهرات على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاثنين الماضي.

من جهته قال البرهان إن لقاءه مع نتنياهو جاء انطلاقا من "موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان"، في حين اعتبره آخرون بأنه "تلطيخ لسمعة البلاد وطعنة للقضية الفلسطينية".