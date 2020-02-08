قائد الثورة يستقبل جمعاً من قادة ومنتسبي سلاح الجوّ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل صباح اليوم السبت، جمعاً من قادة ومنتسبي سلاح الجو التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
سنوافيكم المزيد من التفاصيل فور وصولها.
استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت، قادة وجمعا من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التاريخية مع الامام الخميني (رض) في 8 شباط / فبراير 1979.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل صباح اليوم السبت، جمعاً من قادة ومنتسبي سلاح الجو التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
سنوافيكم المزيد من التفاصيل فور وصولها.
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