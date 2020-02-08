قائد الثورة يستقبل جمعاً من قادة ومنتسبي سلاح الجوّ

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت، قادة وجمعا من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التاريخية مع الامام الخميني (رض) في 8 شباط / فبراير 1979.