وزير الصحة: لم تُرصد أي حالة إصابة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي صرح على هامش مراسم افتتاح جامعة الرعاية الصحية (براميدك) في مدينة ساري شمال ايران، أنه منذ أن اطلعنا على استشراء فيروس "كورونا" في الصين قمنا بإيفاد فرق خاصة في جميع المنافذ الحدوديةوتمكنا من السيطرة على هذه المنافذ بدقة كبيرة، وبعد اعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ توقفت جميع الرحلات الجوية من ايران الى الصين وعكسها.

وأضاف: الى جانب ذلك قمنا بحجز الحالات المشتبه بها والقادمة من الصين وقبل أمس خرج آخر شخص مشتبه به كان يرقد بالمشفى بعد خضوعه للعديد من الاختبارات الطبية والتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا.

وتابع: إجراءاتنا مستمرة في 36 منفذ بري وبحري وجوي ويتم السيطرة والاشراف عليها ولحد الان لم تصلنا اية تقارير حول الاصابة بالكرونا./انتهى/.