وزير الثقافة اللبناني يبحث مع خامه يار العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، استقبل في مكتبه، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار على رأس وفد من المستشارية في حضور المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد والمستشار الدكتور أحمد نزال.

وتناول اللقاء "البحث في العلاقات الثنائية - الثقافية بين البلدين وتفعيل بنود اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة منذ العام 1956 والبرنامج الثقافي الموقع عام 2002 إضافة إلى آلية التنفيذ والتطبيق في القطاعات المشتركة على صعيد الكتب والمسرح والسينما والفن التشكيلي والموسيقى".

إلى ذلك، نقل المستشار الإيراني إلى مرتضى دعوة من نظيره الإيراني لتنظيم أسبوع ثقافي لبناني في إيران، ووجه له دعوة للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض الكتاب الدولي الذي سيقام في طهران شهر نيسان المقبل.

بدوره، أكد مرتضى "أهمية التعاون الثقافي بين البلدين"، لافتاً إلى أن "وزارة الثقافة هي وزارة الوطن على اعتبار أن الثقافة هي للحياة والمجتمع والإنسان وتثبيت هويتنا يكون في المحافظة على ثقافتنا والتصدي لمواجهة الغزو الفكري المشوه ولبنان يمثل نموذجاً حياً عن تلاقي الأديان وحوار الحضارات"، مشيراً إلى أنه "ينتمي إلى مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر التي تؤمن بالمحبة والتعاون، وأن المجتمع يتكون من الإنسان كله، بدون امتياز فيه لفرد، ولا لطبقة، وهذا ما نعمل لأجله من موقعنا في الوزارة"./انتهى/