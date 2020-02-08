افتتاح معرض صور "إرادة حياة" في المركز الصحي الإجتماعي لبلدية الغبيري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أقامت مؤسسة الجرحى في لبنان معرض صور (إرادة حياة) للمصورَين الإيرانيَّين: الجريح الأستاذ داوود عامري والجريح الأستاذ رجبعلي قهرماني، وذلك في المركز الصحي الإجتماعي لبلدية الغبيري، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وذكرى استشهاد القادة، وبرعاية المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار، وحضور السفير الإيراني في لبنان السيد محمد جلال فيروزنيا.‎ /انتهى/