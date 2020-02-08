قمر "ظفر" الصناعي سيطلق غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القمر الصناعي "ظفر" الذي صنع على يد خبراء جامعة شريف الصناعية، من المقرر أن يرسل غدا الاحد على متن صاروخ "سيمرغ" الى مدار 530 كم من سطح الارض.

وكان من المقرر أن يرسل "ظفر" اليوم السبت الى فضاء وفقا لإعلان وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، لكن تم تأجيل الامر الى غد الاحد لإسباب لم يفصح عنها بعد.

ويذكر أنه تم نقل صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار وقمر "ظفر" الصناعي الى منصة أمام خميني (ره) للإطلاق، الواقعة في محافظة "سمنان" جنوب شرقي طهران.

وقد صرح المتحدث بإسم الشؤون الفضائية في وزارة الدفاع أن اطلاق قمر "ظفر" بواسطة صاروخ "سيمرغ" سيكون أكثر تعقيدا بسبب الاختبارات التقنية الجديدة.

ومن مهام قمر ظفر الصناعي هو التصوير الحي وتخزين المعلومات والبيانات والاتصال الصوتي الاحادي الجانب بين مشغلين.

ويساعد هذا القمر في عملية تحديث الخرائط الارضية وتحديث حدود المساحات الزراعية على مستوى البلاد.

كما وتساعد الصور والبيانات التي يتم الحصول عليها عبر القمر المذكور في تحديث ومراقبة التغيّرات في مجال البيئة والغابات والبحيرات وتحديد المناطق المتضررة جراء الكوارث والازمات الطبيعية وغير الطبيعية، واعداد خرائط للفوالق والصدوع الارضية ومراقبة نمط نمو المناطق المدنية، وإجمالا يتم الاستفادة من البيانات التي يقدمها قمر "ظفر" الصناعي في مجالات اعداد الخرائط والهدروغرافيا وإدارة الازمات والجيولوجيا./انتهى/.