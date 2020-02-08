عَقد إجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم السبت عقد اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي ضمن حضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة التشريعية علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، في مقر رئاسة الجمهورية الايرانية.

وحضر في هذه الجلسة أيضا نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري ورئيس لجنة التخطيط والميزانية محمدباقر نوبخت ووزير الاقتصاد الايراني فرهاد دجبسند ومساعد الرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي ورئيس البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي والمتحدث باسم الحكومة الايراني علي ربيعي ووزير التعاون والشؤون الاجتماعية محمد شريعتمداري.

وأيضا حضر في هذه الجلسة عدد من المسؤولين في السلطتي القضائية والتشريعية./انتهى/.