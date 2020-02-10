هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 16 و10 دقيقة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، في عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/