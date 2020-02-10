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١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٤:٥٠

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال ايران

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين مدينة علي آباد كتول في محافظة كلستان(شمالي ايران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 16 و10 دقيقة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، في عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/

رمز الخبر 1901948

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