مقتل 8 من الجيش المصري و10 مسلحين في سيناء

وقال المتحدث على صفحته على فيسبوك إن ضابطين و5 من أفراد الجيش قتلوا نتيجة تبادل إطلاق النار، فيما قتل الجيش 10 من المهاجمين ودمر عربة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى ثمانية بينهم ضابطان.