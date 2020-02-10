الجيش السوري یستعد لفتح طريق سراقب اللاذقية

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان المسؤول في المصالحة الوطنية السورية "عمر رحمون" صرح بان الجيش السوري ومعه روسيا ماضیتان في إكمال المرحلة الثانية التي تم التوقيع عليها في سوتشي وهي فتح طريق "سراقب أريحا جسر الشغور اللاذقية".

وأضاف،: أبشركم لا توجد هناك معركة ولن تشارك تركيا بإطلاق أي طلقة تجاه مواقع الجيش العربي السوري.

وخاطب "رحمون" المسلحين قائلاً: باب المصالحة حتى اللحظة مفتوحة وأنتم أحرار.

إلى هذا ونشرت صفحات المسلحين في سوريا أخبار مفادها ان الجيش التركي سيخوض المعركة في إدلب ضد الجيش السوري عوضاً عنهم. /انتهى/