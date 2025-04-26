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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

حضور بارز للشركات الإيرانية في المعرض الدولي السابع عشر للنفط والغاز والطاقة في إسطنبول

حضور بارز للشركات الإيرانية في المعرض الدولي السابع عشر للنفط والغاز والطاقة في إسطنبول

تشارك 14 شركة معرفية إيرانية في المعرض الدولي السابع عشر للنفط والغاز والطاقة في إسطنبول، حيث تعرض أحدث تقنياتها في مجالات معدات الصناعة والمواد الجديدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الشركات الإيرانية تشارك بشكل بارز في المعرض الدولي السابع عشر المتخصص في النفط والغاز، الذي يُعقد في مركز توياب للمعارض في إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والنقابات والشركات المرموقة في مجالات النفط والغاز والطاقة.

ويشارك في هذا المعرض 14 شركة معرفية من إيران، تركز على مجالات معدات صناعة النفط والغاز، والمواد الجديدة، والمحولات catalysts، وأنظمة القياس.

يُعقد هذا المعرض كل عامين، ويشهد مشاركة شركات من تركيا، بالإضافة إلى ممثلين من جمهورية إيران الإسلامية، والصين، وروسيا في شكل أجنحة، كما تشارك كل من ألمانيا وفرنسا من خلال إقامة أجنحة خاصة بهما.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 20 ألف زائر.

/انتهى/

رمز الخبر 1957094
یاسر المصری

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