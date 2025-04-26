حضور بارز للشركات الإيرانية في المعرض الدولي السابع عشر للنفط والغاز والطاقة في إسطنبول

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الشركات الإيرانية تشارك بشكل بارز في المعرض الدولي السابع عشر المتخصص في النفط والغاز، الذي يُعقد في مركز توياب للمعارض في إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والنقابات والشركات المرموقة في مجالات النفط والغاز والطاقة.

ويشارك في هذا المعرض 14 شركة معرفية من إيران، تركز على مجالات معدات صناعة النفط والغاز، والمواد الجديدة، والمحولات catalysts، وأنظمة القياس.

يُعقد هذا المعرض كل عامين، ويشهد مشاركة شركات من تركيا، بالإضافة إلى ممثلين من جمهورية إيران الإسلامية، والصين، وروسيا في شكل أجنحة، كما تشارك كل من ألمانيا وفرنسا من خلال إقامة أجنحة خاصة بهما.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 20 ألف زائر.

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