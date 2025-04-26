الجولة الثالثة من المفاوضات بين ايران وامريكا تبدأ ظهر اليوم في مسقط وموضوعها رفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ظهر اليوم في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيكون موضوع رفع العقوبات عن إيران، وكيفية رفعها على جدول الأعمال.

واعلنت مراسلة تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقريرا لها بهذا الخصوص: "إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى المرحلة الثالثة، كما تم إضافة المرحلة الفنية اليها، ومن المقرر أن تبدأ اليوم عند الطهر بتوقيت طهران، لكن الوقت المحدد غير معروف لأن الوفد الأمريكي وصل إلى مسقط صباح اليوم تقريبا ومن المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية العماني".

وأضافت: "وزير الخارجية الإيراني التقى أيضا بنظيره العماني الليلة الماضية، وتم الترتيب لبرامج اليوم، والتي ينبغي تنسيقها بشكل أكبر مع رئيس الوفد الأمريكي في مسقط".

وتابع: "الآن وصلت هذه المحادثات تقريبا إلى مرحلة الأخذ والعطاء وفيما يتعلق بقضايا الخبراء، فبقدر علمي، جاء خبراء رفع العقوبات من إيران إلى مسقط، وأجندتهم المحددة هي معرفة كيف سيرفع الأميركيون العقوبات المفروضة على إيران، ويبدو أن هذه واحدة من أهم السمات المختلفة لهذه الجولة من المحادثات".

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