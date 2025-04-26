اسلام آباد تثمن جهود طهران لارساء السلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مكتب العلاقات العامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن السيناتور محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية البلاد تحدث هاتفيا مع السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية: أن إسحاق دار أطلع نظيره الإيراني على آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الباكستانية الهندية وحذر من ما أسماه البيان تصرفات الهند التصعيدية.

كما أشاد وزير الخارجية الباكستاني بجهود إيران في المساعدة على تهدئة الأوضاع وخفض التوترات في المنطقة.

وتمنى السيناتور محمد إسحاق دار النجاح للجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها اليوم في مسقط.

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