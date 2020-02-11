لاريجاني: مشكلتنا مع اميركا لاتحل بالحوار

وافادت وكالة مهر للانباء ان "لاريجاني" عبر في تصريح له على هامش مشاركته بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء، بأن العدو الامريكي لا يعترف بلغة الحوار و المنطق ولذلك لا يمكن حل مشاكلنا معه بتلك اللغة وذلك الامر فرض علينا تبديل لغتنا إلى لغة القوة.

وتابع، لاريجاني، ايران تقاوم عدو خبيث وهو أميركا

وأشار الى أن المشاركة الجماهيرية الواسعة هذه تمثل القوة الامثل لاشهارها بوجه اميركا التي عليها الاذعان لمطالب الشعب الايراني.

وأكد أن مسيرات "22 يهمن" ( 11 شباط) تحمل رسالة واضحة لواشنطن بان الشعب الايراني يحافظ على مصالحه. /انتهى/