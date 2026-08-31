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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٢ ص

الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة مخالفة توقفت بعد اصطدامها بلغمين بحريين

الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة مخالفة توقفت بعد اصطدامها بلغمين بحريين

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم، أن ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول العبور عبر مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز، تعرضت لحريق شديد وتوقفت بالكامل إثر اصطدامها بلغمين بحريين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني في بيان لها أن ناقلة نفط عملاقة مخالفة حاولت العبور عبر المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز، قبل أن تصطدم بلغمين بحريين، ما أدى إلى اندلاع حرائق شديدة وتوقفها بالكامل.

وجاء في بيان القوة البحرية للحرس الثوري:

بسم الله قاصم الجبارين

إلى شعبنا الواعي والحاضر دائماً في الساحة، وإلى أصحاب البصائر الذين، بحضوركم المخلص في الميدان، جعلتم الأعداء في حالة عجز وحيرة؛ نحيطكم علماً بأن ناقلة نفط عملاقة مخالفة، كانت تعتزم العبور عبر المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز، تعرضت قبل ساعات لحرائق هائلة إثر اصطدامها بلغمين بحريين، وتوقفت بالكامل.

وتجدد القوة البحرية للحرس الثوري تحذيرها من أن مصير السفن التي تنتهك الأنظمة الأمنية لمضيق هرمز لن يكون مختلفاً عن ذلك.

والالتزام بالتعليمات والأنظمة التي أصدرتها القوة البحرية للحرس الثوري بشأن حركة العبور والملاحة أمر إلزامي.

وعلى شركات الملاحة ألا تنخدع بتحريضات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، وألا تعرض أموالها وأرواح أطقم سفنها للتدمير دون مبرر.

"وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم"

رمز الخبر 1973406
محمدرضا غفاری

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