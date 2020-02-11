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١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٥:٣٨

حصيلة جديدة.. وفيات الصين 1016 بسبب فيروس كورونا

حصيلة جديدة.. وفيات الصين 1016 بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الثلاثاء 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم العاشر من فبراير شباط في زيادة من 97 قبلها بيوم.

قالت مفوضية الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016.

كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس في البر الرئيسي يوم 10 فبراير شباط، في انخفاض مقارنة مع 3062 قبلها بيوم. وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.

وکالات

رمز الخبر 1902002

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