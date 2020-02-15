فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في أوروبا

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالات، أن وزيرة الصحة الفرنسية "أنييس بوزين" كشفت عن وفاة صيني في فرنسا بسبب "كورونا" في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا.

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية، قد أعلنت في 24 يناير الماضي عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من الفيروس على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

وأعلنت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد على أراضيها.

وفي هذا السياق أعلنت مصادر صينية أمس عن ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا إلى 66492 في نهاية يوم أمس الجمعة.

وقالت المصادر الصينية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى "1523" شخص حتى نهاية يوم أمس الجمعة. /انتهى/