الشهيد الفريق " قاسم سليماني" أنقذ حياة اكثر من 30 ألف مسيحي من داعش

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة "فارس" انه وفي تصريح ادلى به النائب عن الطائفة المسیحیة الآشورية والكلدانية في مجلس الشورى الاسلامي "يوناتن بت كليا" لوكالة انباء "فارس" عزى بت كليا بمناسبة اربعينية الشهيد قاسم سليماني ورفاقه وقال، "ان الطائفة الآشورية مدينة للشهيد سليماني لكونه بذل جهودا كبيرة لتحرير الآشوريين في سوريا".

وقال بت كليا، انه في العراق حينما هجم الدواعش على اربيل (في كردستان العراق)، والتي فيها حي يقطنه اكثر من 30 الفا من الآشوريين وكانوا على بعد ساعتين فقط من الوصول اليها ادى حضور القائد سليماني الى دحرهم عنها وانقاذ سكان الحي.

واضاف، كذلك حينما كان 300 من الآشوريين اسرى بيد داعش في سوريا تحدثت انا مع القائد سليماني للعمل على انقاذهم حيث اثمرت جهوده عن تحرير 225 منهم وكان البقية وعددهم 75 قد استشهدوا على يد التنظيم.

واكد بت كليا انه رغم ان الشهيد سليماني قد استشهد الا انه ملهم لمقاتلي جبهة المقاومة في المنطقة ولا يعني ان اميركا ستهنأ بعد استشهاده. /انتهى/