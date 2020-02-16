ظريف ونظيره البولندي يبحثان التزامات أوروبا تجاه الاتفاق النووي وتطورات المنطقة

والتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بنظيره البولندي جاسك تشابوتوفيتش اليوم الاحد في سياق مشاوراته مع المسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونيخ الامني .

وخلال اجتماع وزيري خارجية إيران وبولندا ، بحث الجانبان عددًا من القضايا ، بما في ذلك الاتفاق النووي ، والتزامات أوروبا تجاه الاتفاق النووي واجراءات ايران في هذا الاطار ، وكذلك الأمن في المنطقة .

وكان رئيس السلك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الايرانية قد التقى من قبل مع بعض المسؤولين الحاضرين في الاجتماع.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني ، الذي وصل إلى ميونيخ مساء الخميس لحضور المؤتمر الامني في ميونيخ ، مشاورات مع المسؤولين المشاركين ، بما في ذلك عدد من وزراء الخارجية ، يومي الجمعة والسبت.

وكان رئيس الوزراء الكندي ووزراء خارجية الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا واليابان وسلطنة عمان والكويت وسلوفينيا والعراق وكرواتيا وفنلندا وجمهورية التشيك والفاتيكان وكندا وتركيا وأوكرانيا وإسبانيا ورئيس وزراء كردستان العراق من بين المسؤولين الذين اجتمع بهم ظريف خلال اليومين الاخيرين .

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