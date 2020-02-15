ظريف يلتقي مع نظيره الياباني ورئيس حزب الشعب في البرلمان الاوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف التقى اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ مع نظيره الياباني "موتيجي توشيميتسو" وتباحث معه حول العلاقات الثنائية وقضايا أقليمية ودولية.

كما والتقى ظريف اليوم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي "مانفريد فيبر" ، حيث ناقش الجانبان التعهدات الاوروبية المتعلقة بالاتفاق النووي وتخفيض التزامات ايران بهذا الاتفاق والاوضاع السائدة في غرب آسيا.

ويذكر أن صباح اليوم قد ناقش ظريف مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي موضوع الاتفاق النووي والتعهدات الاوروبية، الى جانب قضايا اقليمية ودولية اخرى.

كما والتقى ظريف اليوم على هامش المؤتمر ميونخ الامني بنظيره الاوكراني وزير "فاديم بريستايكو"وتباحث الجانبان حول موضوع سقوط الطائرة الاوكارنية وتعاون البلدين في إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

واجتمع ظريف أمس مع وزراء خارجية سلطنة عمان وكرواتيا والصين وفنلندا والتشيك ورئيس وزراء ووزير الخارجية الكنديين واعضاء منظمة الشيوخ العالمية (كبار المسؤولين السابقين في الامم المتحدة) وتحدث معهم.

ويشار ان النسخة الـ56 من مؤتمر ميونخ الامني انطلق منذ أمس الجمعة ومن المقرر أن يستمر لثلاثة ايام./انتهى/.