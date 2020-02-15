لقاء ظريف ونظيره الاوكراني يتمحور حول سقوط الطائرة الاوكرانية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ مع نظيره الاوكراني وزير "فاديم بريستايكو".

وتمحورت مباحثات الجانبين الايراني والاوكراني حول موضوع سقوط الطائرة الاوكارنية وتعاون البلدين في إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

وأكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود من أجل التخفيف عن آلام ومعاناة ذوي الضحايا اثر هذا الحادث.

والجدير بالذكر أن ظريف التقى صباح اليوم مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي وتبادلا الحديث حول الاتفاق النووي والتعهدات الاوروبية وغيرها من القاضايا الاقليمية والدولية.

كما وأن ظريف اجتمع أمس على هامش مؤتمر ميونخ مع وزراء خارجية سلطنة عمان وكرواتيا والصين وفنلندا والتشيك ورئيس وزراء ووزير الخارجية الكنديين واعضاء منظمة الشيوخ العالمية (كبار المسؤولين السابقين في الامم المتحدة) وتحدث معهم.

ويذكر ان النسخة الـ56 من مؤتمر ميونخ الامني انطلق منذ أمس الجمعة ويستمر لغاية ثلاثة ايام./انتهى/.