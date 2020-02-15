ظريف ونظيره الألماني يتباحثان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني التقى اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ مع نظيره الالماني "هايكو ماس" وتباحثا معا.

ويذكر أن ظريف التقى اليوم على هامش المؤتمر المذكور مع نظيريه الاسبانية " آرانتشا غونزاليس لايا" والياباني "موتيجي توشيميتسو" وايضا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي "مانفريد فيبر" وتباحث معهم حول أهم القضايا الاقليمية والدولية.

ويذكر أن صباح اليوم قد ناقش ظريف مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي موضوع الاتفاق النووي والتعهدات الاوروبية، الى جانب قضايا اقليمية ودولية اخرى.

كما والتقى ظريف اليوم على هامش المؤتمر ميونخ الامني بنظيره الاوكراني وزير "فاديم بريستايكو"وتباحث الجانبان حول موضوع سقوط الطائرة الاوكارنية وتعاون البلدين في إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

وإجتمع ظريف أمس مع وزراء خارجية سلطنة عمان وكرواتيا والصين وفنلندا والتشيك ورئيس وزراء ووزير الخارجية الكنديين واعضاء منظمة الشيوخ العالمية (كبار المسؤولين السابقين في الامم المتحدة) وتحدث معهم.

ويشار ان النسخة الـ56 من مؤتمر ميونخ الامني انطلق منذ أمس الجمعة ومن المقرر أن يستمر لثلاثة ايام./انتهى/.