وزير خارجية إيران يلتقي نظيره العراقي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

وبحث ظريف والحكيم في هذا اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد التقى في وقت سابق رئيس حكومة اقليم كردستان العراق "مسرور بارزاني".

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء الخميس الماضي الى ميونيخ واجرى عدد من اللقاءات مع عدد من المشاركين في هذا المؤتمر، حيث التقى رئيس وزراء كندا، ووزراء خارجية الصين، روسيا، المانيا، فرنسا، اليابان، عمان، كوراتيا، فنلندا، جمهورية التشيك، الفاتيكان، كندا، تركيا، اوكرانيا واسبانيا.

كما التقى ظريف مجموعة الدرز واعضاء مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي ومجموعة ادارة الازمات على هامشمؤتمر ميونيخ للآمن.

وانطلقت اعمال مؤتمر ميونيخ للامن في نسخته الـ 56 امس الاول الجمعة ويستمر ثلاثة ايام.

ويناقش المؤتمر قضايا الأمن والسياسة الخارجية إضافة الى عدد من تطورات المشهد العالمي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 500 شخصية بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة./انتهى/