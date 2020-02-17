الإنتخابات في أمريكا مجرد "مسرحية ديمقراطية"

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور" عباس علي كدخدايي" كتب على حسابه الخاص في تويتر: في هذا الوقت هناك 60% من الامريكيين ليس لديهم ثقة بالإنتخابات في بلادهم، ومع ذلك فإن سياسيي الإدارة الامريكية الذاهبة للسقوط يتوهمون ويسعون للتدخل في شؤون البلدان الأخرى.

واضاف، عندما يعترف "جون كيري" بحكومة "1%دلاركراسي" هذا يعني ان الإنتخابات الامريكية مجرد مسرحية ديموقراطية.

الجدير بالذكر أن "كدخدايي" أرفق تغريدته بصورة لمخطط بياني يظهر نسبة رضاء الشعوب عن إنتخابات بلادها إذ احتلت امريكا المرتبة ال27 في ذلك المخطط، حيث أنه فقط 40% من سكان امريكا أبدوا رضاهم عن الإنتخابات. /انتهى/