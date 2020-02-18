الخارجية الإيرانية توضح أسباب اللقاء بين "ظريف" مع بعض الاعضاء في الكونغرس الامريكي

وكتب موسوي في تغريدة له اليوم، "ان محمد جواد ظريف لطالما اعلن بانه يجري لقاءات مع بعض الاعضاء في الكونغرس الامريكي بدعوة منهم، لطرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية والحقائق الراهنة في المنطقة".

واضاف : ان هذه الاجراءات تشكل جانبا من الدبلوماسية العامة والتي تشمل اللقاءات مع النخب ومراكز الفكر واجراء الحوارات مع اصحاب وسائل الاعلام.

وكان السيناتور الامريكي "كريس مورفي" قد اعلن عن لقائه مع ظريف، معربا عن امله في ان يدرك ترامب قيمة هذه المباحثات، وقال : ان ستراتيجية حكومته العشوائية المثيرة للتوترات، لم تحقق سوى تعاظم اقتدار ايران والمزيد من ضعف الولايات المتحدة الامريكية./انتهى/