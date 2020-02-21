قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.