مشاركة شعبية مكثفة قبل البدء الرسمي لافتتاح عملية التصويت

وأوعز وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بفتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية 11 في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم فيما أدلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بصوته في هذه الانتخابات.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحالية 57 مليونا و 918 الفا و 159 شخصا من ضمنهم مليونان و931 الفا و 766 شخصا يحق لهم المشاركة للمرة الاولى بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دائرة انتخابية.

وكانت الدعاية الانتخابية قد جرت لفترة اسبوع انتهت في الساعة الثامنة من صباح امس الخميس قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية.

وجرت لغاية الان 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي، بعد انتصار الثورة الاسلامية وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.

وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الايرانية من اعلى المستويات في دول العالم، وكانت اعلى نسبة من المشاركة هي في الدورة الخامسة في العام 1996 بنسبة 71.1% وادناها هي السابعة في العام 2004 بنسبة 51.21%، وبلغ معدل المشاركة في الدورات العشر السابقة 60.53%.