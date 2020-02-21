قائد الثورة: المشاركة في الانتخابات هي واجب ديني وحق مدني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبعد الادلاء بصوته في الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع اعتبر سماحة أية الله السيد علي الخامنئي ، أن يوم الانتخابات هو يوم احتفال وطني ، مباركا للشعب الإيراني هذه المناسبة.

كما اعتبر سماحته أن العملية الانتخابية هي فرصة للمواطنين لممارسة حقهم المدني في ادارة شؤون البلاد وبالتالي عليهم المشاركة في الانتخابات لممارسة هذا الحق.

واضاف سماحة القائد: ان الميزة الثالثة للانتخابات هی انها واجب شرعي ، وفي الحقيقة فان الانتخابات تضمن المصالح الوطنية لبلاد وكل من يحرص على المصالح الوطنية عليه المشاركة في هذه الانتخابات.

وحث قائد الثورة المواطنين على الاسراع في التوجه الى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم لممثليهم في مجلس الشورى الاسلامي، كما دعاهم الى التصویت على عدد المرشحين في كل مدينة، وعلى سبيل المثال اختيار 30 نائبا في طهران وهو عدد المقاعد المخصصة للعاصمة وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في عموم ايران في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة للبدء الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ويشارك في الانتخابات البرلمالنية اكثر من 7100 مرشح يتنافسون للفوز بـ 290 مقعدا برلمانيا لمدة اربع سنوات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية زهاء 58 مليون شخص./انتهى/