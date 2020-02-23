صدور النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية في طهران/المبدئيون في الصدارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإيرانية ومجلس خبراء القيادة اغلقت عند الساعة الثانية عشرة ليلاً وبدأت عملية فرز الأصوات فجر يوم السبت 22 فبراير.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران "سيد اسماعيل موسوي"، عن اسماء 35 مرشحاً حصلوا على أعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية في دائرة طهران الانتخابية حيث جاء في مقدمة الفائزين "محمد باقر قاليباف" عمدة طهران السابق الذي يتصدر قائمة المبدئيين البالغ عددها 30 مرشحاً حيث حصل أعضاؤها على أعلى الأصوات.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات قد اشار في تصريح سابق الى ان الاعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية سيكون في نهاية يوم السبت او الاحد بالنسبة للمدن الكبيرة. /انتهى/