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٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٤:٤٩

الصحة الإيرانية:

ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إل 245 بينهم 26 فارقوا الحياة

ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إل 245 بينهم 26 فارقوا الحياة

اعلن رئيس ريس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور" عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 26 والمصابين 245 .

وأفادت وكالة مهر للأنباء  انه وفقاً لتصريح أدلى به جهانبو ، فإنه منذ يوم امس لغاية الان نظرا لزيادة عدد مختبرات تشخيص فيروس كورونا فقد تم تاكيد اصابة 106 افراد فيما توفي خلال هذه الفترة 7 اشخاص وبالتالي فقد بلغ اجمالي عدد المصابين 245 والمتوفين 26 بسبب فيروس كورونا.

وكان جهانبور قد اعلن يوم امس الاربعاء بان عدد الوفيات بسبب فيروس قد بلغ 19 حالة والمصابين 139 .

واوضح بان المصابين الجدد الـ 106 بفيروس كورونا كانوا حسب المناطق كالتالي: 38 في طهران، 23 في كيلان، 8 في اصفهان، 7 في قم، 7 في مازندران، 5 في اردبيل، 3 في البرز، 3 في سمنان، 3 في لرستان، 2 في كرمانشاه، 2 في اذربيجان الشرقية، 1 في همدان، 1 في خراسان الرضوية، 1 في كردستان، 1 في يزد، 1 في اذربيجان الغربية. /انتهى/

رمز الخبر 1902404

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