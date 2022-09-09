تسجيل 700 اصابة و27 وفاة جديدة بكورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وعبر بيان الوزارة الصادر اليوم الجمعة، حول اخر مستجدات انتشار هذا الفيروس الوبائي في ايران، فقد سجّلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و537 الفا و781 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و135 حالة.

وأشار البيان إلى تعافي ما مجموعه 7 ملايين و313 الفا و738 شخصا، من اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد؛ لحد الان.

وعن مستجدات التطعيم فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 154 مليونا و486 الفا و495 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، حتى اليوم.

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