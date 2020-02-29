وزير الصحة: ذروة فيروس كورونا في إيران ستكون خلال الاسبوع الجاري

وقال نمكي في تصريح صحفي الجمعة، انه ومن خلال دراسات علم الاوبئة التي اجراها زملاؤنا في اطار الرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الاخرى ينبغي علينا القول بان الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الايام القادمة والاسبوع القادم (الجاري) وبطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام اثارة الرعب لدى المواطنين او ان نخسر انفسنا بل سنسيطر على هذه الذروة في ظل يقظة المواطنين ومجيء جميع المعنيين والاجهزة ووسائل الاعلام الى الساحة والاشراف من قبل مدراء البلاد.

ودعا وزير الصحة في هذا السياق المواطنين من اجل الامتناع حد الامكان عن التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس بغية التغلب عليه.

واكد باننا لا نؤمن بفرض الحجر الصحي على المدن التي تفشى فيها فيروس كورونا لكننا بصدد التشديد في اجراءات الرقابة الصحية على المسافرين الذين يعتزمون الدخول الى هذه المدن والتاكد من عدم اصابتهم الفيروس وعزل الحالات المشتبة بها.