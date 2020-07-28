إيران تلزم الوافدين اليها بتقديم شهادة صحية معتمدة تؤكد عدم أصابتهم بكورونا

واوضح بيان لوزارة الصحة الايرانية، انه يجب على جميع المسافرين القادمين الى البلاد من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية تقديم شهادة صحية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في بلادهم باللغة الإنجليزية.

وقد تم التأكيد على أن الحصول على الاختبار الجزيئي لفيروس ( كوفيد -19 (PCR) ) من مراكز التشخيص والعلاج المعتمدة من قبل وزارة الصحة في البلد الاصلي يجب أن يكون قد تم إصداره في غضون 96 ساعة قبل دخول ايران.

وشدد البيان انه سيمنع دخول المسافرين الاجانب الى ايران اذا لم تكن لديهم شهادة صحية، واما المسافرين الايرانيين الفاقدين للشهادة الصحية فسيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة.

واضاف البيان: "سيتم فحص جميع المسافرين القادمين في جميع المنافذ الحدودية حتى لو كان لديهم شهادة صحية"، واذا لوحظ شخص يعاني من أعراض مرض كورونا، فسيبقى المريض في الحجر الصحي الذي تحدده وزارة الصحة (للمسافرين غير الإيرانيين) الى حين تسلم نتيجة الاختبار المختبري السلبي والتخلص من أعراض هذا المرض، في حين سيبقى المسافرون الإيرانيون في الحجر الصحي المنزلي بعد أخذ تعهد خطي منهم./انتهى/